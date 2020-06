Am kommenden Wochenende vom 12. bis 14. Juni bleibt der „Hoffmann'sche Kulturacker“ am Ortseingang von Göcklingen verwaist. Die Deutsche Gockelkrähmeisterschaft, die in der Vergangenheit als Publikumsmagnet bis zu 4000 Gäste anlockt, kann aus organisatorischen und persönlichen Gründen aufgrund der Corona-Krise nicht durchgeführt werden. Ein möglicher Ausweichtermin ist nicht vorgesehen.