Der neue Glockenturm auf dem Friedhof in Gleisweiler ist eingeweiht worden. Die Anschaffung war durch eine Spende der Stiftung möglich, welche die ehemalige Ortsbürgermeisterin und Ehrenbürgerin Marianne Buhle gegründet hat. Sie wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden, sagte Ortschef Thorsten Rothgerber bei der ökumenischen Feier. Carmenza Herrera de Weber und Professor Hartwig Weber haben die Glocke und den Glockenstuhl gespendet. Die Glocke wurde 2004 von Hartwig Weber mit seinen Studentinnen und Studenten der Pädagogischen Hochschule Heidelberg in der Gießerei Bachert in Karlsruhe gegossen.