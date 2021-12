Die Uhren haben ausgedient. Zumindest für Venninger, die in der Nacht wissen möchten, wie spät es ist. Zu jeder vollen Stunde sind vier Glockenschläge zu hören, jeder weitere gibt die Uhrzeit an. Ja, Schläge, kein Gebimmel – wobei das Menschen im Halbwachkoma egal ist. Damit sie nicht zwischendurch der Versuchung erliegen, sich doch aufs Ohr zu hauen, werden sie zu jeder Viertelstunde mit einem Glockenklang verwöhnt. Für den Großteil der Anwohner dürfte dieses Erglocken himmlischer Musik gleichkommen, haben sie sich doch dafür ausgesprochen, dass diese Tradition ihnen von Mitternacht bis zum Morgengrauen erhalten bleibt. Wer sich beschwert, kann wegziehen. Dann können die frei werdenden Häusern von jungen Familien bezogen werden. So wäre zumindest die Zukunft des Dorfes gesichert – unabhängig davon, ob es sich beim Glockenschlag nun um Gebimmel, Gebammel oder Gebamm handelt.