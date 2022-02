Aufgrund der erfolgreichen Nachfragebündelung in Bornheim wird nun auch die benachbarte Gemeinde Essingen mit Glasfaseranschlüssen versorgt. Das verkündet das zuständige Unternehmen, die Deutsche Glasfaser GmbH. Weil in Essingen darüber hinaus schon viele Haushalte Kunden von Inexio sind, die seit Mitte 2020 mit der Deutschen Glasfaser eine Unternehmensgruppe bilden, wird dort nicht vorab die Werbetrommel für den Breitbandausbau gerührt. In Bornheim werden derzeit die Bauarbeiten vorbereitet und die Hausanschlüsse geplant. Bis zum Ende der Planungsphase ist der Hausanschluss noch kostenlos erhältlich. In Essingen läuft die Planungsphase an. Die Adressdaten werden übernommen und geprüft, bevor Anmeldungen für den kostenfreien Glasfaseranschluss angenommen werden. Ziel der Deutschen Glasfaser ist, den Ausbau im Frühling zu beginnen. Alle Infos gibt es online unter www.deutsche-glasfaser.de.