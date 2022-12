Ein per Haftbefehl gesuchter 17-Jähriger ist am Dienstag in der Landauer Fußgängerzone festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, gab der Jugendliche zunächst vor, kooperieren zu wollen. Als er wegen erheblicher Vorstrafen wegen diverser Gewaltdelikte gefesselt werden sollte, flüchtete er. Die Beamten konnten den jungen Mann kurz darauf wieder stellen. Er wehrte sich gegen die Festnahme, erst nach der Androhung eines Taser-Einsatzes ergab er sich. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, der 17-Jährige wurde in die Jugendstrafanstalt gebracht.