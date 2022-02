Aufgrund von Baumpflegearbeiten wird am kommenden Montag, 21. Februar, die Kurtalstraße in Bad Bergzabern halbseitig gesperrt. Von der Sperrung betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Kneippstraße und dem Parkplatz am Schwanenweiher. Die Arbeiten sollen von 9 bis 18 Uhr erledigt werden. Laut dem Forstamt Annweiler geschieht dies extra so spät, um den morgendlichen Berufsverkehr nicht zu behindern.