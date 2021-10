Unbekannte haben in der Nacht auf Montag im Maxburgring in Bad Bergzabern einen dunkelgrauen VW Passat mit SÜW-Kennzeichen zerkratzt. Laut Polizei entstand an dem Wagen ein Schaden von geschätzt rund 3000 Euro. Hinweise werden unter Telefon 06343 93340 angenommen.