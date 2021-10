Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagmittag auf dem Parkplatz der VR-Bank im Woodbachweg in Bad Bergzabern ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat in der Zeit zwischen 12 und 12.15 Uhr ereignet. Die Beifahrerseite wurde bei dem Unfall eingedrückt. Der Schaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt. Hinweise werden unter Telefon 06343 93340 entgegengenommen.