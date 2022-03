Unbekannte haben versucht, in einer Tiefgarage in der Tischbergerstraße in Bad Bergzabern an zwei Fahrzeugen die Tür aufzuhebeln. Bei ihrem Vorhaben sind sie allerdings gescheitert. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Freitag und Dienstag. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 entgegen.