Einer Frau ist am Donnerstag beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Straße Im Weidfeld der Geldbeutel gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, legte die Frau während des Einkaufs die Geldbörse in ihrer Tasche im Einkaufswagen ab. An der Kasse bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse. Wer die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmung im genannten Zeitraum gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.