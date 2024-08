Der 25-jährige Landauer, der am Dienstagvormittag mehrere Mitarbeitende der Stadtverwaltung Landau bedroht hatte, ist wieder auf freiem Fuß. Er war am Nachmittag von der Polizei in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Dort sei er untersucht und am Folgetag, dem Mittwoch, wieder entlassen worden, teilte die Polizeidirektion Landau am Donnerstagmittag mit. Gegen den Mann werde strafrechtlich ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mann seit seiner Entlassung keinen Kontakt mehr zum Rathaus gesucht. Die Stadtverwaltung teilte auf Anfrage mit, dass der Zugang zum Rathaus und anderen Dienststellen diese Woche noch beschränkt bleibt. Kommenden Montag werde der Stadtvorstand beraten, ob und wenn ja, wann die Dienststellen wieder uneingeschränkt zugänglich sein werden. Im Frühjahr hatte es einen ganz ähnlichen Vorfall bei der Kreisverwaltung SÜW gegeben. In diesem Fall waren Reichsbürger auffällig geworden.