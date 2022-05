Die Biosphären-Guides laden Pfälzerwald-Liebhaber zu Touren ein. Am Sonntag, 15. Mai, führt Heidrun Knoch in der Nähe von Bad Bergzabern zum Thema „Wie Eiche, Tanne und Kastanie dem Klimawandel trotzen“ und geht darauf ein, was der Klimawandel mit dem Wald macht und weshalb Artenvielfalt so wichtig ist. Am Mittwoch, 25. Mai, geht es bei einer Tour mit Ute Seitz um „Weinbau im Klimawandel“. Unter anderem erklärt sie bei der Wanderung in der Nähe von Siebeldingen, wie Biosphärenreservat und Weinbau zusammenpassen und welche neue Rebsorten sich für einen nachhaltigen Weinbau eignen. Am Sonntag, 12. Juni, bietet Johanna Thomas-Wehrling die Tour „Natur und Mythos im Biosphärenreservat“ ab Ranschbach an. Auf der Wanderung vermittelt sie Wissenswertes zu Kultstätten, heilenden Pflanzen, Quellen und Orten mit besonderer Bedeutung. Anmeldung unter www.pfaelzerwald.de/termine.