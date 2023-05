Wie die Polizei mitteilt, ist gegen 16:15 Uhr im Ritter-Konrad-Weg in Rohrbach bei Verlegearbeiten von Glasfaserleitungen eine Gasleitung beschädigt worden. Deshalb kam es in einem kleinen Bereich zum Gasaustritt. Drei Mehrfamilienhäuser mussten evakuiert werden. Die genaue Anzahl an Personen, die ihre Wohnungen verlassen mussten, war zunächst unklar. Die Betroffenen konnten nach Angaben der Polizei bei Bekannten und Nachbarn unterkommen. Aktuell ist der Energieversorger dabei, das Leck abzudichten. Es wird damit gerechnet, dass die Bewohner in den nächsten ein bis zwei Stunden in ihre Wohnungen zurückkehren können, so die Polizei.