Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend wegen eines Einsatzes in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern ausrücken. In Höhe der Augspurger Mühle war ein Gartenhaus in Brand geraten. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Brandursache wird ermittelt. Die B427 musste bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt werden.