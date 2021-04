Landau soll eine eingezäunte Hundewiese bekommen, damit Hundehalter ihren Vierbeinern den Freilauf ohne Leine ermöglichen können, ohne Fußgänger, Jogger oder Radfahrer zu gefährden. Diesen Vorschlag hat jetzt die FWG-Fraktion im Stadtrat gemacht. Sie greift damit einen Gedanken auf, der bei der Anhebung der Hundesteuer im vergangenen Jahr von 120 auf 144 Euro pro Hund und Jahr von Hundehaltern vorgebracht worden war. Diese hatten wiederholt geklagt, dass sie zwar zur Kasse gebeten würden, dass es aber keine Gegenleistungen gebe. Die FWG spricht denn auch von einem „Zeichen der Wertschätzung“ gegenüber Hundehaltern. Nach ihrer Ansicht ist es für Hunde positiv, ihren Bewegungsdrang ungehindert ausleben und Kontakt zu anderen Hunden aufnehmen zu können. Das wäre in einem gesicherten Areal gefahrlos möglich. In einigen anderen Städten gebe es bereits solche Freilaufflächen. Das ist beispielsweise in Mannheim und Ludwigshafen der Fall. Ein solcher Auslauf könnte zudem die Sauberkeit in der Stadt verbessern, und er könnte vermutlich mit geringen Kosten angelegt werden.