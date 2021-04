Einen Schaden in noch unbekannter Höhe hat am Karsamstag gegen 16.45 Uhr ein Brand in der Hamburger Straße im Stadtteil Horst verursacht. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war die etwa drei Zentimeter breite, abgedichtete Fuge zwischen zwei Reihenhäusern in Brand geraten. Die Löscharbeiten gestalteten sich an dieser beengten Brandstelle äußerst schwierig. Die Feuerwehr setzte Löschlanzen ein und hatte etwa zwei Stunden lang zu tun. Das Feuer beschädigte die Außenfassade sowie die Dämmung der beiden Wohnhäuser, aber diese blieben bewohnbar. Laut Polizei hatte kurz zuvor ein Anwohner mit einem Gasbrenner Unkraut bekämpft. Ob er dadurch den Brand ausgelöst hat, wird noch ermittelt.