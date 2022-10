Die Seniorenarbeit im Kirchenbezirk Bad Bergzabern lädt am Mittwoch, 2. November, von 15 bis 17.30 Uhr zum Freunde-Speed-Dating ein. Im Haus der Familie, Luitpoldstraße 22, besteht dann die Möglichkeit, in fünfminütigen Kurzgesprächen einen Partner für Freizeitbeschäftigungen wie etwa Wandern, Tanzen oder Spielen zu finden. „Am Ende des Nachmittags bleibt Zeit, sich mit Menschen zu unterhalten, bei denen Chemie und Sympathie passen“, heißt es in der Pressemitteilung. Um Anmeldung unter Telefon 06343 6100680 wird gebeten.