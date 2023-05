Das Freibad Edesheim öffnet am 27. Mai wieder. Das hat die Verbandsgemeinde-Verwaltung mitgeteilt. Das Rebmeerbad in Bad Bergzabern und das Freibad in Steinfeld öffnen voraussichtlich eine Woche früher, und zwar am 20. Mai, wie die Verbandsgemeinde auf seiner Webseite informiert.