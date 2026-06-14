Der Deutsche Frauenring Landau hat den traditionellen Verein aufgelöst. Aus den Reihen der Mitglieder konnten keine Frauen ermutigt werden, die Vorstandsarbeit zu übernehmen. Auch die übrigen Vorstandsfrauen wollten sich nach etlichen Jahren als Vorstandsmitglieder nicht mehr zur Verfügung stellen.Anita Blecha wollte nach 25 Jahren als erste Vorsitzende nicht mehr für dieses Amt kandidieren. Somit musste der Frauenring Landau den gleichen Weg gehen wie fast alle Ortsringe in Deutschland und den traditionellen Verein auflösen. Auch viele Landesverbände und selbst der Bundesverband haben sich inzwischen aufgelöst. Alle aus den gleichen Gründen: Es konnten keine Frauen für die Vorstandsarbeit gefunden werden.

Der Frauenring Landau ist von anfänglich einigen wenigen Frauen auf bisher 110 Mitglieder angewachsen. Nach der Satzung konnte das restliche Vereinsvermögen in Höhe von 4000 Euro an verschiedene Organisationen verteilt werden.

Je 500 Euro erhielten der Verein Silberstreif, die Landauer Tafel, das Frauenhaus Landau, das Kinderhospiz in Landau, der Kinderschutzbund Blauer Elefant Landau, das Tierheim Landau, die Terrine Landau sowie die Kreismusikschule Südliche Weinstraße.

Der Deutsche Frauenring Landau wurde 1949 von Elisabeth Mahla gegründet. Sie war auch Begründerin des Landesverbandes Rheinland-Pfalz sowie Mitbegründerin des Bundesverbandes des Deutschen Frauenrings, der über Jahrzehnte hinweg der größte gesellschaftspolitische Frauenverband Deutschlands war.