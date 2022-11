Ärztlich versorgt werden musste am Mittwoch eine Frau, die in Bad Bergzabern von einem Hund angefallen wurde. Laut Polizei war die 35-Jährige gegen 11.45 Uhr im Wald unweit der Parkklinik spazieren. Dort traf sie auf einen freilaufenden kleinen, braun-weiß gefleckten Hund mit einem roten Halsband. Der Hund sei auf sie zugerannt, habe sie angesprungen und an verschiedenen Körperstellen gebissen, berichtete die Geschädigte der Polizei. Gesucht wird ein 70 bis 80 Jahre alter schlanker Mann, der mit dem Hund unterwegs gewesen ist. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06343/93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.