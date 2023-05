Am frühen Sonntag gegen 4.30 Uhr kam es in der Maxburgstraße in Billigheim-Ingenheim zum Brand eines Holzunterstandes für Brennholz. Durch die entstandene Hitze explodierte eine Gasflasche und verletzte eine Anwohnerin. Sie wurde laut Polizei mit Brandverletzungen an Armen und Beinen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, es entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.