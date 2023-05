Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als Meeresbiologe und Polarforscher ist Boris Culik oft auf offener See. Diese Woche ist er aber am Pinguinbecken des Landauer Zoos gestrandet. Hier will der Fachmann ein selbst ausgetüfteltes Warngerät testen, das Humboldt-Pinguine vor den Fischernetzen schützen soll, in denen sie allzu oft als Beifang verenden. Klappt’s?

„Drei schwimmen in eins und drei, zwei tauchen, sechs sind an Land … zwei schwimmen in eins und zwei, sieben an Land …“ So geht die Zählerei am laufenden Band, wenn