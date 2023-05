Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch mit mehr als zweieinhalb Jahren Verspätung ist der Bau eines Laborgebäudes für die Uni Landau noch immer nicht komplett fertig. Das Ziel ist aber zumindest in Sichtweite gerückt. Allerdings verteuert sich der Neubau um fast 4,5 Millionen Euro. Was ist da schiefgelaufen?

Nach Angaben des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) in Koblenz und der Universität ist der Neubau am 10. September an die Uni übergeben worden. Zuletzt seien noch Nacharbeiten