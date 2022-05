Es ist bald so weit: Um 18.30 Uhr startet am Donnerstag der DM-Firmenlauf Südpfalz auf dem Landauer Alten Messplatz. Los geht's schon vor dem Startschuss, wenn der DJ und die Moderatoren Ben Salzner (RPR1) und Daniel Unger mit dem Programm losegen. Nach dem Ereignis ist der „sportliche Feierabend“ mit Siegerehrung, und Live-Musik der Band Elliot auf dem Alten Messplatz geplant, teilt der Veranstalter, die Agentur n plus Sport, mit. Aus organisatorischen Gründen werde aber der zweite geplante Start um 19 Uhr ausfallen. Alle Anmeldungen, die für 19 Uhr getätigt wurden, wurden auf 18.30 Uhr umgemeldet. Die Veranstalter melden bisher rund 3000 Teilnehmer. Das Ziel ist diesmal in der Straße An 44. Der Lauf führe natürlich auch zu Straßensperrungen, teilt die Agentur weiter mit. Vor allem betroffen seien Bereiche westlich des Alten Messplatzes, die Eichbornstraße, die Hans-Boner-Straße sowie die Schattenmannstraße, im Löhl, die Mühlhausenstraße, die Friesenstraße, der Spitalmühlweg, die Jahnstraße und der Prießnitzweg. Am Donnerstag wird der Nordring (nach der Abbiegung Westring) im weiteren Verlauf teilweise gesperrt sein. Ebenfalls betroffen ist das nördliche Stück der „An 44“.