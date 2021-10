Der Regional-Feuerwehrverband Vorderpfalz hat in Landau neun Faltpavillons im Wert von mehr als 10.500 Euro an die Brand- und Katastrophenschutzinspekteure der Mitgliedsfeuerwehren übergeben. Der Bedarf an solchen Pavillons habe sich bei den Hilfseinsätzen im Ahrtal gezeigt, sagte der Vorsitzende des Regional-Feuerwehrverbands Vorderpfalz, Hans-Georg Balthasar. Daher habe man im Vorstand einstimmig beschlossen, für jede Gebietskörperschaft einen Faltpavillon in der Größe drei auf sechs Meter zu beschaffen. Der Pavillon kann als Ruhe-, Besprechungs- oder Schlafraum genutzt werden. Der Landauer Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Dirk Hargesheimer bedankte sich stellvertretend für die Mitgliedsfeuerwehren des Verbandes: „Wir finden mit Sicherheit entsprechende Verwendung. Wir sind froh um die Unterstützung unseres Verbandes. Die schnelle Beschaffung und Übergabe der Pavillons ist Ausdruck der guten Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsfeuerwehren und dem Regional-Feuerwehrverband Vorderpfalz“.

Die Beschaffung der Pavillons war durch eine großzügigen Unterstützung der Versicherungskammer Bayern ermöglicht worden. Der 1976 gegründete Regional-Feuerwehrverband Vorderpfalz vertritt die Feuerwehren in den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Südliche Weinstraße und der kreisfreien Städte Frankenthal, Landau, Ludwigshafen, Neustadt und Speyer und zählt rund 7700 Mitglieder.