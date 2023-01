In der Silvesternacht hat es in Bad Bergzabern zwei Heckenbrände gegeben, die den Einsatz der Feuerwehr erforderlich machten. Wie die Polizei berichtet, fing ein größerer Busch in Gossersweiler-Stein durch einen Böller oder eine Rakete Feuer. In Klingenmünster brannte kurz nach Mitternacht eine Thuja-Hecke in Klingenmünster. Später brannten in Bad Bergzabern mehrere Mülltonnen, vermutlich entzündet durch noch glimmende Feuerwerksreste, welche weggeräumt wurden. Alle Brände wurde laut Polizei schnell entdeckt und konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Weder seien Personen verletzt noch Gebäude beschädigt worden.