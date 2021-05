Am kommenden Montag, 17. Mai, startet in Landau der Verkauf der Landauer Ferienkarte. Auch Anmeldungen für die Programmpunkte sind ab diesem Tag über das Ferienportal Feripro Landau möglich. Auch wenn alles derzeit noch unter dem Vorbehalt steht, dass die Corona-Pandemie noch nicht vorbei und noch nicht absehbar ist, welche Verordnungen dann gelten werden, sind mehr als 120 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche geplant, darunter Workshops und Kurse in den Bereichen Musik, Kunst, Handwerken, Sport, Natur oder Forschung. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine Reihe von Freieintritten und Vergünstigungen, wie zum Beispiel für den Zoo Landau, das Reptilium oder das Freibad.

Die Landauer Ferienkarte ist in den Sommerferien gültig, also vom 16. Juli bis 29. August. Sie ist in allen Landauer Schulen, im Büro für Tourismus im Rathaus, bei der Jugendförderung in der Waffenstraße 5 sowie im Mehrgenerationenhaus und im Jugendtreff Horst am Danziger Platz zu erwerben. Ab dem 17. Mai kann man sich als Interessentin oder Interessent unter www.landau.feripro.de für die Angebote vormerken. Die Verlosung der Plätze findet am 21. Juni statt; ab dem 22. Juni ist dann die Sofortbuchung freier Plätze möglich.