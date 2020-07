Die Er-lebt-Gemeinde, eine protestantische Freikirche in Landau, lädt zu einem fünftägigen Feriencamp für Kinder von sechs bis zwölf Jahren in ihr Er-lebt-Forum am neuen Messegelände in der Marie-Curie-Straße 3 ein. Das Angebot ist Bestandteil des Ferienpasses der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße. Informationen gibt es unter www.camissio.de und unter www.landau.feripro.de. Vom 10. bis zum 14. August wird ein mobiles Sommercamp in der Er-lebt Kirche zu Gast sein und eines von deutschlandweit 22 Abenteuercamps veranstalten. Neben aller Unterhaltung sollen den Kindern unter dem Motto „Dein Sommer mit Jesus“ dabei auch christliche Werte wie Liebe, Respekt, Vergebung und Hoffnung vermittelt werden. Die Veranstalter versichern, dass alle Abläufe und Programminhalte der Corona-Krise und den damit verbundenen Auflagen angepasst wurden. Das Konzept umfasse Themen wie Mindestabstand, Hygienemaßnahmen, Mundschutz, Verpflegung, Check-in und Abholung. Weitere Informationen gibt es unter www.camissio.de/covid-19.