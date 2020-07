Mit dem Enkeltrick haben Betrüger am Donnerstagmittag versucht, eine 84-jährige Dame aus Edenkoben am Telefon hinters Licht zu führen, wie die Polizei berichtet. Sie gaben vor, ihr Enkel oder auch Patenkind zu sein. Jedoch: Die Betrüger sprachen einwandfreies Hochdeutsch. Die Dame gab keck zurück, dass sie wisse, dass nur Betrüger am Telefon sein können. Die echten Verwandten sprächen nämlich alle saarländischen Dialekt. Nach dem missglückten Versuch beendeten die Betrüger laut Polizei das Gespräch.