Wer hat nicht schon vom Imageproblem des Burgers gehört? Was für die amerikanischen Burgerketten-Giganten zutreffen mag, gilt für Rohr’s Craft-Burger nicht. In Pascal und Patrica Rohrs Burger-Bar in der Weißenburger Straße muss alles, was zwischen zwei Brötchenhälften passt, bio, nachhaltig und am besten regional sein. Da machen die beiden Jungunternehmer keine Kompromisse. Nun waren sie die Ersten in Landau, die auf einen rein elektrischen Lieferwagen setzen.

„Das ist uns im Privatleben wichtig, und so wollen wir auch unseren Laden führen“, sagt Pascal Rohr. Nachhaltigkeit ist dem Ehepaar eben wichtig. Dafür stehen