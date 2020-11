Corona hin oder her: Am 11.11. beginnt die Fünfte Jahreszeit, und das wollten sich Patrick Lasses und seine Freundin Kim Emig aus Landau nicht entgehen lassen. Mit wummernden Bässen und Fasnachtshhits aus der dicken Lautsprecherbox im Bollerwägelchen sind sie am Mittwochnachmittag durch Landau gezogen. „Wir hatten wir schon im Frühjahr kein Fasnacht mehr“, sagt er zur Begründung. Und offenbar hat das Paar auch irgendwo einen Nerv getroffen: Etliche Passanten begrüßten es mit Helau, und in einer Wohnung in der Ostbahnstraße stieg hinterm weit geöffneten Fenster bereits eine kleine Fasnachtsparty mit Kostümierten, die den Miniumzug lautstark begrüßten. Und wie lange soll der Spaß gehen? „Bis der Akku leer ist“, so Lasses, der hofft, im kommenden oder allerspätestens übernächsten Jahr auch wieder an einem richtigen Umzug teilnehmen zu können