Die Landauer Polizei warnt vor Anrufen in Landau und Bad Bergzabern, bei denen es sich um die Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ handeln könne. Derzeit komme es in diesen Bereichen vermehrt zu Versuchen, ältere Menschen zu betrügen. Die Beamten raten im Fall eines Anrufs, der Sie verunsichert, dazu, sich an die örtliche Polizeidienststelle zu wenden. Weitere Tipps: Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, beispielsweise Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.