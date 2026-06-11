Ein Unbekannter hat in Landau einen Senior mit einer Polizistenmasche bestohlen. Nach Angaben der Polizei rief der Mann den Senior am späten Mittwochabend auf dem Festnetz an und gab sich als Kommissar aus. Er erklärte, in der Nachbarschaft habe es Einbrüche gegeben, zwei Täter seien festgenommen, weitere flüchtig, und auch das Haus des Seniors stehe im Fokus. Er bot an, einen Kollegen vorbeizuschicken, der die Wertsachen zur Prüfung abhole. Der Senior willigte ein. Gegen 23.20 Uhr erschien der angebliche Kollege in der Wohnung in der Eichbornstraße, betrat die Räume und prüfte die Gegenstände. Als der Senior kurz den Raum verließ, verschwand der Mann mit den Wertsachen. Der Abholer wurde als etwa 1,85 Meter groß, schlank und Ende dreißig beschrieben und trug Zivilkleidung. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen entgegen: Telefon 0621 96323312 oder per E‑Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.