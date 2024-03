Einen besonders dreisten Diebstahl meldet die Polizei in Bad Bergzabern. Der hat sich zwar bereits am Freitag, 15. März, zugetragen, doch Wiederholungen sind möglich, auch wenn die Täterin in einem zweiten Fall gescheitert ist. Laut Polizei hatte eine angebliche Pflegekraft gegen 13.30 Uhr eine 92-jährige Heimbewohnerin besucht. Die circa 35-jährige Frau trug einen weißen Kittel, Mundschutz und ein Stethoskop um den Hals. Sie verschaffte sich Zugang zu der Wohnung der Seniorin und machte mit ihr Gymnastikübungen, um angeblich ihren Fitnesszustand zu überprüfen. Nach etwa zehn Minuten verließ sie die Wohnung. Am Montag, 18. März, stellte die 92-Jährige fest, dass aus der Wohnung Schmuck im Wert von rund 1500 Euro gestohlen worden ist. Ein weiterer Diebstahlsversuch bei einer 93-jährigen Bewohnerin sei fehlgeschlagen, weil die Frau den Betrug erkannte und die Besucherin aus der Wohnung drängte. Daraufhin flüchtete die Tatverdächtige und fuhr mit einer weiteren männlichen Person in einem grauen BMW Kombi davon. Die Frau soll etwa 1,60 Meter groß und von schmächtiger Statur sein und lange dunkle Haare haben. Die Polizei in Bad Bergzabern bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.