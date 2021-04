Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann hat am frühen Samstagmorgen auf der B10 einen Unfall verursacht. Wie die zuständige Polizeiinspektion in Edenkoben mitteilt, fuhr der 23-Jährige aus dem Bereich Landau mit seinem Auto in Richtung Landau. Gegen 8.15 Uhr verlor er in Höhe Siebeldingen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Straßengraben. Hier kollidierte er mit einem Verkehrsschild. Gegenüber der Polizei gab der junge Mann einen Sekundenschlaf als Ursache für den Unfall an. Die Beamten stellten jedoch Hinweise auf einen Drogenkonsum des Fahrers fest. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf THC, Amphetamin und Opiate. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Gegen den 23-Jährigen wurde laut Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.