Bei einem Unfall am späten Mittwochnachmittag auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Rohrbach in Fahrtrichtung Ludwigshafen hat sich eine Person verletzt. Wie die Polizeiinspektion Edenkoben mitteilt, waren ein Lastwagen und ein Pkw an dem Unfall beteiligt. Zum jetzigen Zeitpunkt ließe sich nichts näheres zum Vorfall sagen. Die rechte Fahrspur war zwischenzeitlich gesperrt und seit 18 Uhr wieder befahrbar.