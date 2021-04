LANDAU. Die Fahrschule Travnicek steckt mitten in einem Insolvenzverfahren. Nach Auskunft von Insolvenzverwalter Martin Hirsch, Anwalt in der Kanzlei Bohlander & Heuft in Mannheim, ist der Betrieb nicht wegen Corona ins Trudeln geraten.

Das Aus für Sascha Travnicek kam aus anderen Gründen. Anwalt Hirsch spricht von schwierigem Marktumfeld und hartem Preiskampf.

Die Fahrschule Travnicek hat Tradition. Ralf Travnicek hat den Betrieb 1968 gegründet. Nach Unternehmensangaben soll es die erste Fahrschule in Landau gewesen sein. Der Fuhrpark bestand aus einem BMW und einer Vespa, erzählte der Sohn, Sascha Travnicek, im Gespräch mit der RHEINPFALZ aus Anlass des 50. Jubiläums im April 2018.

„Größte Fahrschule“

2006 stieg er in den Betrieb ein und übernahm ihn nach dem Tod des Vaters 2010. Nach dem Umzug von der Fort- in die Marktstraße erweiterte Travnicek zur größten Fahrschule Landaus, wie er selbst sagte. Im Jubiläumsjahr war er auf Expansionskurs, eröffnete eine Filiale in Edenkoben und kündigte Weiteres an, ohne konkret werden zu wollen. Er beschäftigte damals sechs Fahrlehrer sowie drei Büroangestellte und hatte fünf Autos sowie drei Motorräder im Fuhrpark. Die Filiale in Edenkoben wurde im vergangenen Jahr geschlossen, die Flotte verkleinert. Zuletzt hatte Travnicek laut Anwalt Hirsch noch einen Fahrlehrer.

Kondome verteilt

Mehrfach hat Travnicek für Schlagzeilen gesorgt. So nutzte er die Fähigkeiten einer angestellten Mentaltrainerin, um Fahrschülern mit Hypnose die Prüfungsangst zu nehmen. Zur Faschingszeit und beim Landauer Kneipen-Festival 2019 verteilte Sascha Travnicek 1000 Päckchen mit Kondomen, um für die Aids-Hilfe zu werben.

Die Räume der Fahrschule Travnicek in der Landauer Marktstraße werden laut Insolvenzverwalter Hirsch künftig von der Fahrschule Keys genutzt.