Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Freitagnachmittag auf der B272 ereignet hat. Die Polizei sucht dabei nach einem flüchtigen Radfahrer, der in dem Unfall verwickelt war. Der schätzungsweise zwischen 40 und 50 Jahre alte Mann war auf der Bundesstraße von Dammheim kommend in Fahrtrichtung Hochstadt unterwegs. Vor der Abfahrt Bornheim (Kirchstraße) setzte die Autofahrerin hinter ihm zum Überholen an. Als sie und der Radfahrer fast auf gleicher Höhe waren, bog der Mann plötzlich nach links ab. Die Autofahrerin musste ebenfalls nach links ausweichen. Dabei kollidierte sie mit am Wegesrand befindlichen Steinen, umfuhr den Fahrradfahrer und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. In einem Weinberg kam sie zum Stehen. Die Frau klagte anschließend über Kopfschmerzen und wurde durch das Deutsche Rote Kreuz ambulant versorgt. Der Fahrradfahrer fuhr weiter in Richtung Essingen. Laut Zeugenaussagen soll der Mann dunkle Haare und eine dunkelblaue Jeans getragen haben. Das Fahrrad soll die Farbe Orange haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polzei.rlp.de.