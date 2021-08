Die Grünen laden für Sonntag, 22. August, zu einer Sternfahrt mit Fahrrädern von Landau, Speyer und Germersheim aus ein. Die Touren führen entlang der ehemaligen Bahnstrecke Landau Germersheim, auch Untere Queichtalbahn genannt. Gegen 12.30 Uhr soll das Ziel in Westheim erreicht werden. Mit dabei sind Hannah Heller aus Speyer, Direktkandidatin für die Bundestagswahl, und die Landtagsabgeordnete Lea Heidbreder aus Landau. Ende 2020 war das Ergebnis einer Nutzen-Kosten-Untersuchungen für die Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecken Landau – Germersheim vorgelegt worden. Obwohl mit einem Zugewinn von 560 Fahrgästen pro Tag gerechnet wurde, lag das Nutzen-Kosten-Verhältnis

unter dem erforderlichen Wert 1, der eine wiederinbetriebnahme der Strecke möglich gemacht hätte. Ebenso wie die CDU-Verwaltungschefs Oberbürgermeister Thomas Hirsch und die Landräte Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) fordern die Grünen eine Neubewertung der Kriterien der Nutzen-Kosten-Untersuchung auf Bundesebene mit einer stärkeren Gewichtung ökologischer Faktoren. Los geht es: in Speyer um 11 Uhr am Hauptbahnhof (Strecke rund 14 Kilometer, Anmeldung per E-Mail an hannah.heller@gruene-speyer.de; in Landau um 10.30 Uhr am Rathausplatz (Strecke etwa 17,5 Kilometer, Anmeldung bei hallo@gruene-landau.de; in Germersheim um 11.45 Uhr an der S-Bahnhaltestelle Germersheim Mitte. Hier misst die Strecke etwa fünf Kilometer. Anmeldung bei pascal.endres@gruene-germersheim.de.