Zum Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag, 14. Juni, wird das Liniennetz im Landkreis Südliche Weinstraße nochmals deutlich ausgeweitet. Das müssen Fahrgäste wissen.

Ziel sei es, den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis SÜW verlässlicher, übersichtlicher und besser verknüpft abzubilden, mit realistischen Fahrzeiten und stabilen Anschlüssen, betont Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) in einer Pressemitteilung des Kreises. Viele Linien erhielten nun zusätzliche Fahrten – insbesondere am Wochenende und in den Abendstunden – sowie verbesserte Umsteigezeiten zu Bahn- und Busverbindungen. Mehrere Linienwege seien neu strukturiert worden, wodurch sich Reisezeiten verkürzen und neue Verbindungen entstehen sollen.

Mehr Spätbusse

Zum bestehenden Angebot gibt es laut Ankündigung Spätbusse auf den Linien 520, 521, 530, 531, die neben den zwischen Neustadt und Karlsruhe verkehrenden Bahnen auf die neuen Spätverbindungen der Bahnstrecke Landau – Pirmasens abgestimmt sind. Freitags und samstags ist der ÖPNV bis 24 Uhr nutzbar.

Linie 521 fährt in Landau zwei Minuten früher ab und drei Minuten später an, um Anschlüsse in Albersweiler zu 523/524 zu verbessern. Der Abschnitt Albersweiler– Ramberg wird als 522 im selben Fahrzeug fortgeführt; am Wochenende/teilweise werktags ergänzt die Linie 521 Böchingen, Gleisweiler und Burrweiler. Eußerthal und Ramberg werden im Wechsel mit der Linie 522, beide im Stundentakt, bedient. Der saisonale Verkehr zum Forsthaus Taubensuhl wird wegen geringer Nachfrage auf die Ruftaxi-Linie 5930 verlagert.

Teils kürzere Fahrtzeiten

Die Linien 523 (Albersweiler-Queichhambach-Gräfenhausen-Annweiler-Bindersbach) und 524 (Albersweiler-Queichhambach-Annweiler-Klingenmünster) erhalten ein einheitliches Taktmuster; Umsteigezeiten in Albersweiler werden verlängert. Beide bekommen zusätzliche Morgen- und Abendfahrten. Linie 525 fährt ab Annweiler außerhalb des Schülerverkehrs direkt über Wernersberg–Lug–Schwanheim–Darstein–Oberschlettenbach nach Vorderweidenthal: kürzere Fahrzeiten, bessere Anschlüsse zur 545 ( Bad Bergzabern) und in Annweiler. Einzelne Fahrten werden nach Bad Bergzabern verlängert, zwischen Bad Bergzabern und Vorderweidenthal entsteht ein durchgehender 60-Minuten-Takt.

Linie 531 (Landau-Ilbesheim-Eschbach-Klingenmünster-Silz-Gossersweiler-Annweiler) wird in Landau schneller ankommen: Abfahrt fünf Minuten später, Ankunft fünf Minuten früher, für stabilere Umstiege am Hauptbahnhof. Die Anbindung an den Wild- und Wanderpark entfällt; Ersatz gibt es durch Ruftaxi 5925 (Oberschlettenbach–Vorderweidenthal–Wild- und Wanderpark–Silz).

Linie 539 (Landau-Bornheim-Essingen-Knöringen-Walsheim) wird direkter geführt und bedient Bornheim außerhalb des Schülerverkehrs nicht mehr; der Ort wird künftig durch die angepasste 590 angebunden. Die Linien 543 (Bad Bergzabern-Schweigen-Wissembourg) und 544 (Bad Bergzabern-Niederotterbach-Schweighofen) erhalten abends je eine zusätzliche Freitagsfahrt. Auch auf Linie 545 (Bad Bergzabern-Birkenhördt-Vorderweidenthal-Busenberg-Dahn) verkehrt montags bis freitags zusätzlich eine Abendfahrt um 20 Uhr ab Bad Bergzabern.

Die Linie 590 (Landau-Hochstadt-Zeiskam-Weingarten-Lingenfeld-Germersheim) erhält in Landau neue Zeiten und eine bessere Verknüpfung mit dem Stadt- und Regionalverkehr.

Info

Aktualisierte Fahrpläne: www.suedliche-weinstrasse.de/oepnv, myVRN-App, www.vrn.de.