Die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) passt zum Sonntag, 9. Juni, ihre Fahrpläne im Schülerverkehr auf den Linien 525 und 526 in Richtung Annweiler an. Drei Fahrten verkehren dann fünf Minuten früher als bisher, teilt die QNV mit. Auf der Linie 525 sind zwei Fahrten betroffen: die um 6.54 Uhr an der Haltestelle Spirkelbach Friedhof startende Fahrt 205 sowie die Fahrt 207, die um 7.23 Uhr an der Kaisermühle in Wernersberg startet. Auf der Linie 526 ist die Fahrt 204 betroffen, die um 7.41 Uhr an der Haltestelle Rinnthal West beginnt. Der Grund für die Änderung: Vor wenigen Wochen war es zu Beschwerden gekommen, da Schulkinder, die mit der Linie 525 zum Annweiler Bahnhof unterwegs waren, mehrfach ihren Anschlusszug nach Landau verpasst hatten. Verantwortlich war eine zu enge Taktung zwischen Bus und Zug. Die QNV hatte angekündigt, diese mit der im Juni anstehenden Umstellung auf den Sommerfahrplan zu entschärfen.