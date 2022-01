Rund 4500 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag, 14. Januar, zwischen 19.30 und 20 Uhr, auf einem Parkplatz in Bad Bergzabern in der Friedrich-Ebert-Straße angerichtet. Er stieß laut Polizei auf dem Parkplatz vor einem Lokal vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck eines roten Hyundai, wodurch die Stoßstange brach. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.