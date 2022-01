Mit einem Polizeihubschrauber und mehreren Streifenwagen hat die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach einem Mann gefahndet, der in der Bruchwiesenstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen hat. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann bei seiner Tat von einem Zeugen beobachtet worden, der die Polizei verständigten. Die anschließende Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Mehrere Zigarettenschachteln wurden gestohlen, außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter Telefon 06341 2870 entgegen.