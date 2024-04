Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit lädt ein zu einer Führung über den jüdischen Friedhof Ingenheim mit Ralf Piepenbrink am Sonntag, 5. Mai. Dieses Mal wird eine ganz besondere Inschrift die Aufmerksamkeit auf sich ziehen: der Grabstein des Schtadlan medina Machol aus Bergzabern. Machol war der oberste Repräsentant der Judenschaft im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken. Er übte sein Amt als Oberschultheiß aus und war berufen, die innerjüdischen Streitfälle zu klären. Auch war er verantwortlich für die rechtzeitige Abgabe der Schutzgeldzahlungen an den Landesherren. Sein üppig barock verzierter Grabstein zeugt von seiner bevorzugten Stellung im Herzogtum.

Auch wird sich bei der Führung das Leben und die Schicksale der einst in der Südpfalz beheimateten jüdischen Bevölkerung, die hier im Verbandsfriedhof bestattet sind, vergegenwärtigt. Die Führung beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt ist an der Bushaltestelle „Schwimmbad“ in Ingenheim. Die männlichen Besucher werden gebeten, aus Respekt vor der besonderen Bedeutung des Friedhofes eine Kopfbedeckung zu tragen.