Die Gemeinde Essingen hat eine Premiere gefeiert. „Kerwekirschkernweitspuckwettbewerb“ – eine Suchanfrage bei Google zu diesem Wortungetüm ergibt nur einen Treffer: für die Essinger Kerwe. 50 kleine und große Wettkämpfer traten am Sonntag an. Jeder Teilnehmer hatte vier Versuche, wobei der weiteste gewertet wurde. Gemessen wurde nicht der Punkt, an dem der Kern auf den Boden traf, sondern wo er liegen blieb. Die Kirschen stammten von einem Kirschbaum am Sportplatz, waren also quasi „wettkampferfahren“. Zum weiteren Üben bekam jeder noch ein Glas eingekochte Kirschen überreicht.

Sieger



Junioren: 1. Justus mit 6,74 Meter, 2. Mira mit 6,40 Meter, 3. Sebastian mit 6,20 Meter.