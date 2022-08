In der Nacht auf Dienstag wurde in der Danziger Straße in Bad Bergzabern ein silberfarbener Roller der Marke Jinlang gestohlen, wie die Polizei berichtet. Bereits am Montag wurde in der Zeppelinstraße ein silberfarbener Roller entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.