Der Vorverkauf für das Landauer Entenrennen startet am Samstag. Wie der Kinderschutzbund mitteilt, werden die 4320 Adoptionsurkunden für die Enten in 13 Geschäften in der Innenstadt verkauft. Zudem gibt es einen vom Lions Club organisierten mobilen Rennenten-Urkunden-Verkauf jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr in der Gerberstraße/Ecke Kronstraße. Im Kinderhaus Blauer Elefant, Nordring 31, sowie in dessen Second-Hand-Kinderladen sind zu den Öffnungszeiten ebenfalls Adoptionsurkunden erhältlich. Für die schnellsten Rennenten gibt es laut Kinderschutzbund Preise im Gesamtwert von rund 9000 Euro zu gewinnen, darunter Bücher, Spiele, Freikarten für Schwimmbäder, Tanzkurse, Eintritt-, Einkaufs- und Verzehrgutscheine, Veranstaltungstickets und mehr – gespendet von Unternehmen aus der Region.

Das Entenrennen ist traditionell der Abschluss des Landauer Kindertags, der diesmal am Samstag, 17. Juni, begangen wird. Die Enten starten um 15 Uhr in der Waffenstraße, dort werden die gelben Plastikentchen von einem Radlader zu Wasser gelassen. Das Ziel ist in der Bachgasse beim Universum-Kino. Der örtliche Kanu-Club befreit dabei Entchen, die sich auf der Wegstrecke verfangen. Das THW sorgt im Zieleinlauf dafür, dass jede Plastikente wieder sicher aus der Queich gefischt wird. Der Erlös des Entenrennens kommt dem Kinderschutzbund Landau-SÜW zugute. Der sozial tätige Verein berät seit 43 Jahren Heranwachsende, die von Gewalt, Missbrauch oder eine Trennung oder Scheidung ihrer Eltern betroffen sind. Er bietet Kurse für Familien zur Konfliktbewältigung im Alltag an und tritt als Lobby in bundesweiter Struktur für Kinderrechte und die Bekämpfung der Kinderarmut ein.

Die Verkaufsstellen

Adler Apotheke (Rathausplatz 2), Apotheke Medzen (Max-Planck-Straße 1), Delker (Gerberstraße 13), SBK (Johannes-Kopp-Straße 12), Gillet (Gilletstraße 1-3), H&M (Marktstraße 58), LiLi Leben in Landau inklusiv (Waffenstraße 16), Thalia (Gerberstraße 23), Udo’s Mundart (Wein- und Sektausschank, Rathausplatz - samstags), VR-Bank (Waffenstraße 15), Wunschträume (Königstraße 34), Zahnarztpraxis Christian Koch (Westbahnstraße 17).