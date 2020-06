Hat eine Gruppe junger Männer am Samstagnachmittag bei einer Fahrt mit der Edenkobener Sesselbahn auf darunter laufende Spaziergänger uriniert? Den Vorfall hat der Betreiber der Rietburgbahn der Polizei gemeldet, wie diese am Sonntag mitgeteilt hat. Eigenen Aussagen zufolge war die Gruppe bereits verschwunden, als die Spaziergänger den Vorfall an der Talstation schilderten. Die Polizei bittet nun die Spaziergänger sowie mögliche Augenzeugen, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.