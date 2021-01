Weil ein Lkw-Fahrer am Montagmorgen seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist, wurde ein Auto durch herunterfallende Eisplatten beschädigt. Der 43-Jährige hatte die Eisplatten an seinem Lastwagen vor Fahrtantritt nicht entfernt. Gegen 10.35 Uhr lösten sich diese laut Polizei während Fahrt auf der A 65 nach der Anschlussstelle Edenkoben in Fahrtrichtung Karlsruhe. Einem nachfolgenden Pkw flog das Eis auf die Windschutzscheibe, wodurch diese beschädigt wurde. Der Trucker hatte den Vorfall mitbekommen und hielt laut Polizei unmittelbar danach an. Ihm wurde eine Sicherheitsleistung von 145 Euro auferlegt. Jeder Fahrer ist laut Straßenverkehrsordnung alleine dafür verantwortlich, sein Fahrzeug vor dem Start von Eis und Schnee zu befreien. Das gilt nicht nur für Brummifahrer, sondern selbstverständlich auch für alle Autofahrer.