Bei einem Einkauf am Samstag gegen 14 Uhr in der Kapeller Straße 11 Bad Bergzabern hat sich der Einkaufswagen einer Frau selbstständig gemacht und ist gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt. Wie die Polizei berichtet, ist der Vorfall auf einer Videoaufzeichnung festgehalten. Darin ist zu sehen, wie die Frau ihr Fahrzeug belädt. Als sie bemerkt, dass der Einkaufswagen weggerollt ist, geht sie hin, holt ihn zurück und lädt weiter ein. Erst im Anschluss schaut sie sich den Schaden an dem Ford Fiesta an. Sie kümmert sich nicht darum, bringt stattdessen den Einkaufswagen zurück und fährt dann einfach weg. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.